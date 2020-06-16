«Балтика» сэкономила десятки миллионов рублей из-за остановки сезона
Футбольный клуб «Балтика» из-за остановки первенства Футбольной национальной лиги сэкономил более 40 миллионов рублей. Об этом в интервью порталу Sportbox.ru рассказал генеральный директор клуба Тажутдин Качукаев.В источнике
С чего всё начиналось
Генеральный директор «Балтики» — о стратегии и маркетинге калининградского клуба, расходах на стадион, перспективах выхода в РПЛ, продажах игроков и ситуации в «Химках». «Из РПЛ вылетит «Оренбург» — «Балтику» называют в числе фаворитов первенства ФНЛ.