Генеральный директор «Балтики» — о стратегии и маркетинге калининградского клуба, расходах на стадион, перспективах выхода в РПЛ, продажах игроков и ситуации в «Химках». «Из РПЛ вылетит «Оренбург» — «Балтику» называют в числе фаворитов первенства ФНЛ.