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«Балтика» возглавила турнирную таблицу ФНЛ, обыграв «Шинник»
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«Балтика» одержала уже третью победу подряд в ФНЛ. Калининградцы вышли на первое место в турнирной таблице, набрав 10 очков.В источнике
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«Балтика» обыграла «Шинник» и вышла на первое место в ФНЛ

Спорт-Экспресс 14:54
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«Балтика» выиграла у «Шинника» и вышла в лидеры первенства ФНЛ

Sport24.ru 14:57 
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«Балтика» обыграла «Шинник» и вышла на 1-е место в ФНЛ

Чемпионат 14:53
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