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Банега объявил об уходе из «Севильи» после победы в Лиге Европы
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Полузащитник "Севильи" Эвер Банега после финального матча Лиги Европы против "Интера" (3:2) заявил, что покидает клуб.В источнике
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«Покидаю клуб всей моей жизни, но я счастлив». Банега — об уходе из «Севильи»

Чемпионат 03:49
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Банега — о последнем матче за «Севилью»: «Я покидаю клуб моей жизни, но я счастлив»

Sport24.ru вчера в 21:32 
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Банега: «Покидаю клуб моей жизни счастливым»

Soccer.ru вчера в 20:19
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