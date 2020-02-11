Олег Тиньков Российский предприниматель

Натуральные обсосы. Ничего не изменилось. Но если раньше они выглядели как обсосы, то сейчас еще и играют как обсосы. Последний матч с австрийцами — ну это что? Такие деньги получают — и? Стыдоба.