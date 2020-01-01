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Барези о лучшем защитнике: «По-настоящему выделяется ван Дейк»
Sports.ru
  • Sports.ru
Бывший защитник «Милана» и сборной Италии Франко Барези поделился мнением о роли защитников в современном футболе.В источнике
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Барези о лучшем защитнике: «По-настоящему выделяется ван Дейк»

Sports.ru вчера в 21:55
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