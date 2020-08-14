НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеЮрий Семин: Болельщики «Локомотива» вместо объяснений получают «фак»Нурмагомедов рассказал о предложении провести бой с Мейвезером«Арсенал» объявил о переходе ВиллианаИгрок «Локомотива» Баринов сообщил о предложении из «Зенита»Комментатор Шмурнов избежал санкций за критику судей матча «Спартак» - «Сочи»Газета.RuИгрок «Локомотива» Баринов сообщил о предложении из «Зенита»Sports.ru15Sports.ruSoccernews.ruMetaratingsСпорт-ЭкспрессBookmaker-ratings.ruГЛАС.RUMockva.ruRT на русскомСпорт день за днемНева СпортZenit-fk.ruГазета.RuСпорт уик-эндGazeta.SPbФутбол РоссииПолузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов заявил, что мог перейти в петербургский "Зенит".В источнике Комментировать3Подробнее о событии Баринов: «С Семаком разговаривали минут 5. Сказал, что не уйду из „Локомотива“»Sport24.ru 05:43 Баринов рассказал о предложении «Зенита» и разговоре с СемакомСпорт-Экспресс 05:43Дмитрий Баринов поделился подробностями несостоявшегося перехода в «Зенит»Чемпионат 05:44рекламаГлавноеЮрий Семин: Болельщики «Локомотива» вместо объяснений получают «фак»Нурмагомедов рассказал о предложении провести бой с Мейвезером«Арсенал» объявил о переходе ВиллианаИгрок «Локомотива» Баринов сообщил о предложении из «Зенита»Комментатор Шмурнов избежал санкций за критику судей матча «Спартак» - «Сочи»Новости