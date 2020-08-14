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Игрок «Локомотива» Баринов сообщил о предложении из «Зенита»
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Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов заявил, что мог перейти в петербургский "Зенит".В источнике
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Подробнее о событии
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Баринов: «С Семаком разговаривали минут 5. Сказал, что не уйду из „Локомотива“»

Sport24.ru 05:43 
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Баринов рассказал о предложении «Зенита» и разговоре с Семаком

Спорт-Экспресс 05:43
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Дмитрий Баринов поделился подробностями несостоявшегося перехода в «Зенит»

Чемпионат 05:44
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