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Баринов предложил Кикнадзе показать болельщикам свою задницу
Sportbox.RU
  • Sportbox.RU
  • Metaratings
  • Футбол России
  • Bookmaker-ratings.ru
Известный артист и фанат «Локо» Валерий Баринов прокомментировал поведение гендиректора ФК Василия Кикнадзе, показавшего фанату клуба средний палец.В источнике
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Актер Баринов: пускай Кикнадзе хоть задницу покажет, мне он неинтересен

Metaratings 07:12
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Баринов предложил Кикнадзе показать болельщикам свою задницу

ProstoProSport 06:50 
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«Пускай Кикнадзе хоть задницу покажет». Валерий Баринов — о генеральном директоре «Локомотива»

Bookmaker-ratings.ru 06:10
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