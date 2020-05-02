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Баринов продлил контракт с «Локомотивом» до 2024 года
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Спортивный комментатор Нобель Арустамян сообщил о том, что «Локомотив» продлил контракт с полузащитником Дмитрием Бариновым.В источнике
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Подробнее о событии
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«Локомотив» после карантина будет вести переговоры с Миранчуками и Жемалетдиновым о продлении контрактов

Бомбардир.ру 13:46
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Арустамян сообщил о продлении контракта «Локомотива» с Бариновым

Sportbox.RU 13:06
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Арустамян сообщил о продлении контракта «Локомотива» с Бариновым

Матч ТВ 13:06
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