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Баринов рассказал об интересе к себе со стороны европейских клубов
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Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов признался, что уже мог бы уйти в европейский клуб, если бы не пандемия коронавируса.В источнике
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Дмитрий Баринов: Если бы не коронавирус, возможно, я уже играл бы в Европе

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Футболист «Локомотива» Баринов считает, что готов стать капитаном команды

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Дмитрий Баринов: «Если бы не карантин, возможно, я бы уже был в Европе»

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