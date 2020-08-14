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Баринов сравнил Семина с Николичем
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов сравнил игру команды под руководством Юрия Семина и Марко Николича.В источнике
Подробнее о событии
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Баринов: тень Сёмина всегда будет в Баковке

Футбол России 06:34
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Баринов сравнил Семина с Николичем

Sportbox.RU 07:12
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Баринов сравнил Семина с Николичем

Матч ТВ 07:12
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