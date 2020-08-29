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Удаление Барриоса в матче с «Динамо» РФС признал ошибочным
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Экспертно-судейская комиссия РФС признала необоснованным удаление полузащитника "Зенита" Вильмара Барриоса в поединке 5-го тура РПЛ с "Динамо" (0:1). В то же время хавбек петербургской команды пропустит игру 6-го тура с "Локомотивом", так как дисциплинарный регламент РФС разрешает контрольно-дисциплинарному комитету отменять только прямые красные карточки.В источнике
С чего всё начиналось
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Удаление Барриоса признано ошибочным, но зенитовец не сыграет с «Локо». Почему?

По данным «СЭ», впервые в истории экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (ЭСК) признала необоснованными сразу три удаления игроков в матчах чемпионата России.
Спорт-Экспресс 04:05
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Удаление Барриоса в матче с «Динамо» РФС признал ошибочным

Футбол России 10:26
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РФС признал ошибочным удаление Барриоса в матче с «Динамо», но сохранил в силе дисквалификацию

RT на русском 07:03
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РФС признал удаление Барриоса в матче с «Динамо» ошибочным, но он все равно не сыграет против «Локомотива»

Sport24.ru 06:40 
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