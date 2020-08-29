Удаление Барриоса в матче с «Динамо» РФС признал ошибочным

Экспертно-судейская комиссия РФС признала необоснованным удаление полузащитника "Зенита" Вильмара Барриоса в поединке 5-го тура РПЛ с "Динамо" (0:1). В то же время хавбек петербургской команды пропустит игру 6-го тура с "Локомотивом", так как дисциплинарный регламент РФС разрешает контрольно-дисциплинарному комитету отменять только прямые красные карточки.