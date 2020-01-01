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«Барселона» 13 июня сыграет с «Мальоркой», «Реал» – 14-го с «Эйбаром»
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В 28-м туре «Барселона» 13 июня сыграет с «Мальоркой», «Реал» – 14-го с «Эйбаром».В источнике
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Примера подтвердила возобновление чемпионата Испании, первый матч состоится 11 июня

Sport.ru 19:14
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Официально: Примера возобновится 11 июня матчем между «Севильей» и «Бетисом»

Матч ТВ 17:26
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Официально: Примера возобновится 11 июня матчем между «Севильей» и «Бетисом»

Sportbox.RU 17:26
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