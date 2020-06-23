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«Барселона» — «Атлетик». Прямая трансляция
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Встреча начнется в 23:00 по московскому времени. Начало прямой трансляции — в 22:45 мск.В источнике
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«Барселона» — «Атлетик». Прямая трансляция

Sport24.ru 14:21
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Лучшие варианты ставок от 1xСтавка на матч «Барселона» - «Атлетик»

Все про Спорт ру 12:42
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«Барселона» — «Атлетик»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Чемпионат 13:08
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