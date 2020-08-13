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«Барселона» — «Бавария»: прогноз Майкла Оуэна с коэффициентом 2.94
Экс-форвард сборной Англии Майкл Оуэн сделал прогноз на матч «Барселона» — «Бавария» в 1/4 финала Лиги чемпионов.В источнике
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«Барселона» — «Бавария»: прогноз Майкла Оуэна с коэффициентом 2.94

Sport24.ru 09:01 
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«Барселона» — «Бавария»: сколько забьют команды?

Все про Спорт ру 03:45
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