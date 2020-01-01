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Месси помог «Барселоне» разгромить «Эйбар»
РБК
  • Мой Брянск0:49
"Барселона" разгромила "Эйбар" в матче 25-го тура чемпионата Испании. В составе каталонского клуба четыре гола забил капитан команды Лионель Месси. Еще один мяч записал в свой актив Артур.В источнике
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«Эйбар» — о покере Месси: остаётся только встать и аплодировать тебе

Чемпионат 04:01
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«Эйбар» — о Месси: «Нам остается встать и аплодировать»

Спорт-Экспресс 04:49
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Месси оформил пятый покер в Ла Лиге, Нкунку отдал 4 голевые за 28 минут. Космические видео из Европы

Матч ТВ вчера в 16:35
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