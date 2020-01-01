Месси помог «Барселоне» разгромить «Эйбар»

"Барселона" разгромила "Эйбар" в матче 25-го тура чемпионата Испании. В составе каталонского клуба четыре гола забил капитан команды Лионель Месси. Еще один мяч записал в свой актив Артур.