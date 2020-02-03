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Барселона — Леванте 2:1
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Нападающий «Барселоны» Ансу Фати в матче 22-го тура чемпионата Испании против «Леванте» забил два гола.В источнике
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