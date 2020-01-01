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«Барселона» огласила заявку на матч с «Реалом Сосьедад»
Sports.ru
  • Sports.ru
Пресс-служба "Барселоны" огласила заявку на матч 27-го тура Ла Лиги с "Реалом Сосьедад".В источнике
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Барселона – Реал Сосьедад 0:0 (1 тайм) текстовая

Футбол России 11:53
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«Барселона» — «Сосьедад»: Брейтуэйт выйдет в стартовом составе хозяев

Soccer.ru 11:36 
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«Барселона» – «Реал Сосьедад». Онлайн-трансляция. Месси, Брэйтуэйт и Эдегор играют

Sports.ru 04:17
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