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Барселона – Реал Сосьедад прогноз на встречу Ла Лиги
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Команды, обладающие высокими амбициями, предельно мотивированными выйдут на поле стадиона Камп Ноу. Аналитики сайта bet-team.ru представляют прогноз на матч Барселона – Реал Сосьедад.В источнике
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Чемпионат Испании. «Барселона» - «Реал Сосьедад». Текстовая трансляция

Футбол на Куличках 12:25
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«Барселона» — «Реал Сосьедад». Прямая трансляция

Sport24.ru 10:39
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«Барселона» — «Реал Сосьедад»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30

Чемпионат 09:30
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