НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Газета.RuГазета.Ru
Суарес достиг договоренности с мадридским «Атлетико»
ODDS.ru
  • ODDS.ru
  • Газета.Ru
  • Soccernews.ru
  • FootballHD
  • Общественная служба новостей
  • ГЛАС.RU
  • NEWS.am Sport
  • Sports.ru
  • LiveSport.ru
  • Pravda.Ru
  • Евро-футбол.ру
Нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Уругвая Луис Суарес достиг договоренности с мадридским "Атлетико". Об этом сообщает Mundo Deportivo.В источнике
4
Подробнее о событии
alt

Испанские СМИ: Суарес и «Барселона» договорились о разрыве контракта

Sport.ru 10:44
alt

Суарес будет получать 9 млн евро в год в «Атлетико»

Sports.ru 10:12
alt

«Барселона» и Суарес договорились о расставании

Евро-футбол.ру 08:46
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости