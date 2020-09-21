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«Барселона» договорилась о расторжении контракта с Суаресом
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"Барселона" договорилась о расторжении контракта с уругвайским нападающим Луисом Суаресом.В источнике
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Подробнее о событии
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СМИ: Суарес будет получать в «Атлетико» 9 миллионов евро в год

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СМИ: Суарес договорился с «Барселоной» о расторжении контракта

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Испанские СМИ: Суарес и «Барселона» договорились о разрыве контракта

Sport.ru 10:44
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