«Барселона» договорилась с «Лионом» по трансферу Депая

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай находится в шаге от перехода в «Барселону». Ранее сообщалось, что каталонский клуб уже согласовал с голландским футболистом условия контракта.