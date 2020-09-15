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«Барселона» договорилась с «Лионом» по трансферу Депая
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Нападающий «Лиона» Мемфис Депай находится в шаге от перехода в «Барселону». Ранее сообщалось, что каталонский клуб уже согласовал с голландским футболистом условия контракта.В источнике
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На этой неделе Депай перейдёт в «Барселону»

Футбол России 04:06
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Депай перейдет в «Барселону» на этой неделе. Сумма трансфера составит 30 млн евро

Sport24.ru 03:48 
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Стала известна сумма трансфера Депая в «Барселону»

Чемпионат 03:25
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