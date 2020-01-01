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«Барселона» ещё не получила разрешения на покупку форварда
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Директор "Барселоны" Гильермо Амор заявил, что клуб ещё не получил разрешения на приобретение нападающего вне трансферного окна.В источнике
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В «Барселоне» объяснили, почему клуб не подписывает нового форварда

Soccernews.ru 02:38
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Испанская федерация пока не разрешила «Барселоне» зарегистрировать форварда вне заявочного периода

Sportbox.RU 01:58
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Испанская федерация пока не разрешила «Барселоне» зарегистрировать форварда вне заявочного периода

Матч ТВ 01:58
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