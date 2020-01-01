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«Барселона» и «Челси» могут обменяться футболистами
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Испанский футбольный клуб «Барселона» и английский «Челси» могут обменяться футболистами во время летнего трансферного окна из-за финансовых трудностей на фоне пандемии коронавируса.В источнике
Подробнее о событии
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«Эвертон» опережает «Челси» и «Арсенал» в борьбе за Габриэля

Soccer.ru 04:34 
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Хотите Коутиньо? Отдавайте свою звезду! «Барселона» заявила, что хочет обменяться игроками с «Челси»

ChelseaNews.Ru 00:23
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«Барселона» и «Челси» могут обменяться звёздами

Чемпионат вчера в 02:59
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