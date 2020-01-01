НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Soccernews.ruSoccernews.ru
«Барселона» и «Наполи» сыграли вничью в матче Лиги Чемпионов
Спорт день за днем
  • Спорт день за днем
  • Телеканал ОНТ
  • Metaratings
  • Спорт-Экспресс
  • Чемпионат
  • ГЛАС.RU
  • LiveSport.ru
  • Матч ТВ
  • Нева Спорт
  • Life.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • ODDS.ru
  • UA-Футбол
  • RT на русском
  • Soccer.ru
  • Soccernews.ru
  • Гол.ру
  • Sports.ru
  • NEWS.am Sport
  • Аргументы и Факты - Украина
  • TheUK.one
"Барселона" и "Наполи" обменялись голами в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов. В составе каталонского клуба отметился Антуан Гризманн, у итальянцев гол забил Дрис Мертенс.В источнике
Подробнее о событии
alt

Александр Глеб — о матчах Лиги чемпионов: «Наполи» закрыл Месси — и может это повторить. «Бавария» — претендент на финал»

Спорт-Экспресс 06:05
alt

Букмекеры: «Барселона» — явный фаворит противостояния с «Наполи» в ЛЧ после первого матча

Чемпионат 02:45
alt

«Наполи» никогда в еврокубках не проходил в следующий этап после ничьей в первом матче

Футбол России 01:38
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости