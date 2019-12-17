«Барселона» и «Реал» сыграли вничью

В матче десятого тура Примеры «Барселона» на своём поле сыграла вничью с мадридским «Реалом». Встреча, проходившая на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, завершилась со счётом 0:0.