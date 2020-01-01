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«Барселона» может провести обмен игроками с «Манчестер Сити»
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Как сообщает The Telegraph, полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва стал одной из главных трансферных целей "Барселоны".В источнике
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«Барселона» может провести обмен игроками с «Манчестер Сити»

Sportliga.com 05:14
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«Барселона» готова расстаться с Семеду ради Бернарду Силвы

Матч ТВ 03:34
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«Барселона» готова расстаться с Семеду ради Бернарду Силвы

Sportbox.RU 03:34
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