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«Барселона» интересуется голландским форвардом
Sports.ru
  • Sports.ru
19-летний нападающий голландского «Аз Алкмаара» Мирон Боадю может продолжить карьеру в испанском топ-клубе. Интерес к футболисту проявляет «Барселона», сообщает Mundo Deportivo.В источнике
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«Барселона» интересуется 19-летним нападающим АЗ

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