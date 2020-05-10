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«Барселона» интересуется хавбеком «Лиона»
Soccernews.ru
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Сегодня стало известно, что полузащитник «Лиона» Бруно Гимараэс интересен «Барселоне». Так, каталонцы уже связывались с французским клубом и окружением игрока 22-летнего игрока.В источнике
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«Барселона» интересуется полузащитником «Лиона»

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«Барселона» интересуется хавбеком «Лиона»

Все про Спорт ру 11:19
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Soccernews.ru 11:19
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