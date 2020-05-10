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«Барселона» интересуется хавбеком «Лиона»

Сегодня стало известно, что полузащитник «Лиона» Бруно Гимараэс интересен «Барселоне». Так, каталонцы уже связывались с французским клубом и окружением игрока 22-летнего игрока.