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«Барселона» интересуется защитником «Лестера»
Sports.ru
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Защитник "Лестера" Чаглар Союнджу может перейти в "Барселону". Об этом заявил агент футболиста Мустафа Догру. Этот трансфер вполне реален, ведь каталонцы давно следят за Чагларом.В источнике
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Агент не исключил, что «Барселона» летом рассмотрит подписание одного из самых быстрых игроков чемпионата Англии

Матч ТВ 20:44
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Агент не исключил, что «Барселона» летом рассмотрит подписание одного из самых быстрых игроков чемпионата Англии

Sportbox.RU 20:44
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«Барселона» интересуется защитником «Лестера»

Soccer.ru 16:30 
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