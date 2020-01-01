«Барселона» интересуется защитником «Лестера»

Защитник "Лестера" Чаглар Союнджу может перейти в "Барселону". Об этом заявил агент футболиста Мустафа Догру. Этот трансфер вполне реален, ведь каталонцы давно следят за Чагларом.