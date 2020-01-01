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«Барселона» исключает возвращение Неймара
PROСПОРТ Казахстан
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Советник президента «Барселона» Карлес Рексач отметил, что считает невозможным возвращение нападающего «ПСЖ» Неймара в каталонский клуб.В источнике
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«Вернуть Неймара в „Барсу“ невозможно». Решак о форварде «ПСЖ»

Sports.ru вчера в 23:10
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«Барселона» исключает возвращение Неймара

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В «Барселоне» исключили подписание Неймара

Матч ТВ вчера в 19:05
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