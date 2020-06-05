НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеБрагин назначен главным тренером сборной России по хоккеюТимо Вернер может перейти в «Челси»Болельщики гостевых команд не смогут присутствовать на играх РПЛРоналду стал первым в истории футболистом-миллиардером«Зенит» намерен продлить контракт с ЖирковымSoccer.ru«Барселона» хочет продлить контракт с МессиSports.ru6Sports.ruMetaratingsЕвро-футбол.руSportbox.RUSoccernews.ruSoccer.ruРуководство "Барселоны" начнет переговоры по контракту с Лионелем Месси в этом месяце, пишет Marca.Срок действующего соглашения игрока истекает следующим летом.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Барселона» в июне начнет переговоры с Месси по новому контрактуSport24.ru 12:43 «Барселона» намерена начать переговоры с Месси о новом контрактеMetaratings 11:22«Барселона» хочет продлить контракт с МессиМатч ТВ 10:56рекламаГлавноеБрагин назначен главным тренером сборной России по хоккеюТимо Вернер может перейти в «Челси»Болельщики гостевых команд не смогут присутствовать на играх РПЛРоналду стал первым в истории футболистом-миллиардером«Зенит» намерен продлить контракт с ЖирковымНовости