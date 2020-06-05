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«Барселона» хочет продлить контракт с Месси
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Руководство "Барселоны" начнет переговоры по контракту с Лионелем Месси в этом месяце, пишет Marca.Срок действующего соглашения игрока истекает следующим летом.В источнике
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«Барселона» в июне начнет переговоры с Месси по новому контракту

Sport24.ru 12:43 
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«Барселона» намерена начать переговоры с Месси о новом контракте

Metaratings 11:22
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«Барселона» хочет продлить контракт с Месси

Матч ТВ 10:56
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