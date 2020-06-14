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«Барселона» крупно обыграла «Мальорку»
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«Сине-гранатовые» играли в гостях. В матче 28 Тура Примеры футбольный клуб «Барселона» играл в гостях с ФК «Мальорка».В источнике
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«Барселона» в гостях разгромила «Мальорку»

Советский спорт 01:12
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«Барселона» разгромила «Майорку», Месси забил и сделал две голевые передачи

Sportbox.RU вчера в 17:57
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«Барселона» разгромила «Майорку», Месси забил и сделал две голевые передачи

Матч ТВ вчера в 17:57
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