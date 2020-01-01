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«Барселона» могла купить Альфонсо Дэвиса за € 8 млн в 2017 году
Sports.ru
  • Sports.ru
«Барселона» имела возможность в 2017 году за € 8 млн приобрести канадского защитника Альфонсо Дэвиса, который сейчас выступает за «Баварию», утверждает Mundo Deportivo.В источнике
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«Барселона» могла купить Дэвиса за 8 млн евро в 2017 году

ProstoProSport 12:23 
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Mundo Deportivo: Альфонсо Дэвис мог перейти в «Барселону» в 2017 году

REGNUM 12:17
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«Барселона» могла купить Альфонсо Дэвиса за € 8 млн в 2017 году

Чемпионат 12:14
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