«Барселона» могла купить Альфонсо Дэвиса за € 8 млн в 2017 году

«Барселона» имела возможность в 2017 году за € 8 млн приобрести канадского защитника Альфонсо Дэвиса, который сейчас выступает за «Баварию», утверждает Mundo Deportivo. В источнике