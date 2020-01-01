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«Барселона» может отказаться от возобновления сезона
Soccer.ru
  • Soccer.ru
Отмечается, что к инициативе "Барсы" могут присоединиться и другие клубы Европы, выражающие опасения по поводу нецелесообразности возобновления сезона.В источнике
Подробнее о событии
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«Барселона» может отказаться от возобновления сезона

Soccer.ru 09:37 
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