НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеПрезидент Ла Лиги пригрозил клубам санкциями в случае отказа играть«Барселона» хочет выручить с продажи Нелсона Семеду 45 млн евроРоберто может перейти из «Барселоны» в «Ювентус»«Барса» активно заработает над трансфером Неймара, если игрок откажется продлевать контракт с «ПСЖ»ГлавноеОтец Хабиба Нурмагомедова попал в больницуВладелец «Спартака» Федун призвал досрочно завершить чемпионат РоссииАкинфеев опережает Месси в рейтинге самых преданных футболистовЧемпионат Нидерландов завершен досрочно без чемпионаГретцки и Овечкин сыграли благотворительный матч в хоккейSoccer.ru«Барселона» может отказаться от возобновления сезонаSoccer.ru1Soccer.ruОтмечается, что к инициативе "Барсы" могут присоединиться и другие клубы Европы, выражающие опасения по поводу нецелесообразности возобновления сезона.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Барселона» может отказаться от возобновления сезонаSoccer.ru 09:37 рекламаЕщё по темеПрезидент Ла Лиги пригрозил клубам санкциями в случае отказа играть«Барселона» хочет выручить с продажи Нелсона Семеду 45 млн евроРоберто может перейти из «Барселоны» в «Ювентус»«Барса» активно заработает над трансфером Неймара, если игрок откажется продлевать контракт с «ПСЖ»ГлавноеОтец Хабиба Нурмагомедова попал в больницуВладелец «Спартака» Федун призвал досрочно завершить чемпионат РоссииАкинфеев опережает Месси в рейтинге самых преданных футболистовЧемпионат Нидерландов завершен досрочно без чемпионаГретцки и Овечкин сыграли благотворительный матч в хоккейНовости