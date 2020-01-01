НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеОтец Месси подтвердил, что Лео может остаться в «Барселоне»«Манчестер Сити» согласовал контракт с Месси на €700 млнМесси может остаться в «Барселоне» еще на один сезонМесси сомневается в том, что покинет «Барсу» в это трансферное окноПьянич отклонил предложение ПСЖ, чтобы играть в «Барселоне» с МессиГлавноеРФС признал ошибочным пенальти в ворота «Ротора» в игре со «Спартаком»«Йокериту» засчитано техническое поражение за неявку на матч КХЛИсточник: Хедирой интересуется «Зенит»Стала известна зарплата Миранчука в «Аталанте»В оргкомитете Евро-2020 в Петербурге прокомментировали скандальный жест Смолова на афишеЕвро-футбол.ру«Барселона» может продать Месси за 100 млн евроВести4810Вести48RT на русскомSoccernews.ruSports.ruMetaratingsSportbox.RUNewInformФутбол РоссииTengrinews.kzЕвро-футбол.руДействующий контракт Месси с клубом истекает по завершении сезона-2020/2021. Ранее СМИ сообщали, что аргентинец с 90-процентной вероятностью останется в «Барселоне» до лета следующего года.В источнике Комментировать6Подробнее о событии Стало известно, за какую сумму «Барселона» отпустит МессиSport.ru 05:15«Барселона» может отпустить Лионеля Месси за € 100 млнЧемпионат 03:38Месси может покинуть «Барселону» за 100 млн евро (The Telegraph)Sports.ru вчера в 22:20рекламаЕщё по темеОтец Месси подтвердил, что Лео может остаться в «Барселоне»«Манчестер Сити» согласовал контракт с Месси на €700 млнМесси может остаться в «Барселоне» еще на один сезонМесси сомневается в том, что покинет «Барсу» в это трансферное окноПьянич отклонил предложение ПСЖ, чтобы играть в «Барселоне» с МессиГлавноеРФС признал ошибочным пенальти в ворота «Ротора» в игре со «Спартаком»«Йокериту» засчитано техническое поражение за неявку на матч КХЛИсточник: Хедирой интересуется «Зенит»Стала известна зарплата Миранчука в «Аталанте»В оргкомитете Евро-2020 в Петербурге прокомментировали скандальный жест Смолова на афишеНовости