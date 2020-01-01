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«Барселона» может продать Месси за 100 млн евро
Вести48
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Действующий контракт Месси с клубом истекает по завершении сезона-2020/2021. Ранее СМИ сообщали, что аргентинец с 90-процентной вероятностью останется в «Барселоне» до лета следующего года.В источнике
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Стало известно, за какую сумму «Барселона» отпустит Месси

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«Барселона» может отпустить Лионеля Месси за € 100 млн

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