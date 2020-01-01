«Барселона» может продать Месси за 100 млн евро

Действующий контракт Месси с клубом истекает по завершении сезона-2020/2021. Ранее СМИ сообщали, что аргентинец с 90-процентной вероятностью останется в «Барселоне» до лета следующего года.