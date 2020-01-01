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«Барселона» может продать права на название стадиона на 25 лет
Sports.ru
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Вице-президент «Барселоны» Жорди Кардонер сообщил, что клуб может продать права на название стадиона «Камп Ноу» на 25 лет.В источнике
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«Барселона» может на 25 лет продать права на название стадиона

Футбол России 12:29
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«Барселона» может продать права на название стадиона на 25 лет

Чемпионат 12:07
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Вице-президент «Барселоны» о правах на нейминг «Камп Ноу»: «Соглашение можно продлить на 25 лет. Почему нет?»

Sports.ru 11:38
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