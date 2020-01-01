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«Барселона» может на 25 лет продать права на название стадиона
Sports.ru
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  • Soccernews.ru
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  • RT на русском
Вице-президент "Барселоны" Жорди Кардонер рассказал, что клуб может продать права на название "Камп Ноу" на 25 лет.В источнике
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«Барселона»: «Можем продать название „Камп Ноу“ на ближайшие 25 лет»

Бомбардир.ру 13:58
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«Барселона» готова продать права на название домашнего стадиона сроком на 25 лет

Soccernews.ru 13:13
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«Барселона» готова продать права на название стадиона на 25 лет

RT на русском 12:57
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