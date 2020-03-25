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Газета.RuГазета.Ru
«Барселона» может продать восемь футболистов
Sports.ru
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Каталонская "Барселона" может продать восемь футболистов в летнее трансферное окно, передает Sport.es.В источнике
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Массовая распродажа в «Барселоне»: клуб готов продать Гризманна, Видаля, Умтити. По Коутинью ждут предложений

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