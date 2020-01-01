«Барселона» нацелилась на 20-летнего вингера «Браги»

«Барселона» интересуется 20-летним вингером «Браги» Тринканом, сообщает Record. По информации издания, португалец обойдется «сине-гранатовым» в сумму около 20 миллионов евро.