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«Барселона» нацелилась на 20-летнего вингера «Браги»
Sports.ru
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«Барселона» интересуется 20-летним вингером «Браги» Тринканом, сообщает Record. По информации издания, португалец обойдется «сине-гранатовым» в сумму около 20 миллионов евро.В источнике
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