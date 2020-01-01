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«Барселона» намерена расстаться с группой игроков во главе с Суаресом
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Руководство «Барселоны» намерено устроить распродажу игроков основного состава после поражения в четвертьфинале Лиги чемпионов от «Баварии» (2:8).В источнике
Подробнее о событии
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«Барселона» планирует избавиться от Суареса

Sport.ru 09:29
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«Барселона» намерена расстаться с группой игроков во главе с Суаресом

Metaratings 09:07
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«Барселона» может расстаться с Суаресом

Вести.Ru 08:13
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