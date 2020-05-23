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«Барселона» назвала шесть неприкасаемых футболистов
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Каталонская «Барселона» сформировала список из футболистов, которые точно не покинут команду в летнее трансферное окно. В него включены шесть игроков, рапортует газета Marca.В источнике
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«Барселона» готова продать всех футболистов, кроме шестерых

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«Барселона» хочет сохранить 6 футболистов. Клуб готов продать весь остальной состав

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