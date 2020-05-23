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«Барселона» назвала шестерых футболистов, которых точно не продаст
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Барселона, Испания, 23 мая 2020, 13:12 — REGNUM «Барселона» назвала футболистов, которых точно не продаст в летнее трансферное окно.В источнике
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