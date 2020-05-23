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«Барселона» назвала список шести неприкосновенных игроков
Soccernews.ru
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Всем остальным футболистам руководство каталонского клуба сообщило о возможном трансфере. Данной информацией располагает ресурс Marca.В источнике
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«Барселона» хочет сохранить 6 футболистов. Клуб готов продать весь остальной состав

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РИА Новости 06:41
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«Барселона» определила список из шести неприкосновенных игроков

Soccernews.ru 06:08
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