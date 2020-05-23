НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Vprognoze.ruVprognoze.ru
«Барселона» назвала список шести неприкосновенных игроков
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • Sports.ru
  • ГЛАС.RU
  • Газета.Ru
  • Матч ТВ
  • RT на русском
  • Metaratings
  • Евро-футбол.ру
«Барселона» определила шесть неприкосновенных футболистов.В источнике
1
Подробнее о событии
alt

«Барселона» готова продать всех футболистов, кроме шестерых

Metaratings 07:35
alt

«Барселона» хочет сохранить 6 футболистов. Клуб готов продать весь остальной состав

Sport.ru 07:13
alt

СМИ: шесть игроков «Барселоны» останутся в команде в следующем сезоне

РИА Новости 06:41
реклама
Главное
Новости