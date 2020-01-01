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«Барселона» назвала условие продления контракта с Суаресом
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Руководство каталонской «Барселона» продлит контракт с нападающим Луисом Суаресом в том случае, если уругваец сыграет за команду не менее 60% матчей сезона-2020/2021.В источнике
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Стало известно условие продление контракта «Барселоной» с Луисом Суаресом

ProstoProSport 02:12
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«Барселона» назвала условие продления контракта с Суаресом

Евро-футбол.ру 01:53
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«Барселона» продлит контракт с Суаресом, если он сыграет не менее 60% следующего сезона

Чемпионат вчера в 19:18
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