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Филиппе Коутиньо, скорее всего, останется в «Барселоне»
Газета.Ru
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По информации Marca, атакующий полузащитник каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо, скорее всего, останется в клубе на следующий сезон.В источнике
Подробнее о событии
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У «Барселоны» нет предложений о покупке Коутиньо. Игрок, скорее всего, опять уйдет в аренду

Sports.ru 04:38
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«Барселона» не может найти покупателя на Коутиньо. Вероятно, игрок снова уйдёт в аренду

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Филиппе Коутиньо, скорее всего, останется в «Барселоне»

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