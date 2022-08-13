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«Барселона» не смогла победить в стартовом туре нового сезона Примеры

«Барселона» на своем поле сыграла вничью с «Райо Вальекано» в матче 1-го тура чемпионата Испании.
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Встреча завершилась со счетом 0:0. Каталонцы на третьей добавленной минуте к основному времени матча остались в меньшинстве — Серхио Бускетс получил вторую желтую карточку.
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Стоит отметить, что в прошлом сезоне «Барселона» также не смогла забить «Райо» ни разу в двух матчах.
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Во 2-м туре чемпионата Испании «Барселона» сыграет в гостях против «Реал Сосьедада» (21 августа, 23.00 мск), а «Райо Вальекано» встретится с «Эспаньолом» на выезде (19 августа, 21.00 мск).
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«Барселона» сыграла вничью с «Райо Вальекано» в чемпионате Испании по футболу
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