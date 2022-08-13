Матч ТВ«Барселона» не смогла победить в стартовом туре нового сезона Примеры«Барселона» на своем поле сыграла вничью с «Райо Вальекано» в матче 1-го тура чемпионата Испании.Матч ТВВстреча завершилась со счетом 0:0. Каталонцы на третьей добавленной минуте к основному времени матча остались в меньшинстве — Серхио Бускетс получил вторую желтую карточку.Матч ТВСтоит отметить, что в прошлом сезоне «Барселона» также не смогла забить «Райо» ни разу в двух матчах.Bookmaker-ratings.ruВо 2-м туре чемпионата Испании «Барселона» сыграет в гостях против «Реал Сосьедада» (21 августа, 23.00 мск), а «Райо Вальекано» встретится с «Эспаньолом» на выезде (19 августа, 21.00 мск).Спорт-ЭкспрессЧитать далееСвернутьSoccer.ruOverbettingЕвро-футбол.руLiveResult.RuNEWS.am SportReport.azLiveSport.ruBetassistMetaratingsSportbox.RUГазета.RuЧемпионатSports.ruПлеймейкерBookmaker-ratings.ruМатч ТВСпорт-ЭкспрессБомбардир.руLegalbetПодробнее о событии«Барселона» сыграла вничью с «Райо Вальекано» в чемпионате Испании по футболуРИА Новости17:25«Барселона» не смогла победить в стартовом туре нового сезона ПримерыМатч ТВ17:23«Барселона» в стартовом туре Ла Лиги не смогла обыграть «Райо»Bookmaker-ratings.ru17:04«Барселона» в меньшинстве сыграла в нулевую ничью с «Райо», статистика ударов: 21-4Чемпионат17:04«Барселона» в меньшинстве сыграла вничью с «Райо Вальекано» на своем полеСпорт-Экспресс17:04«Барселона» впервые с 1968 года сыграла нулевую ничью на домашнем поле в 1-м туре Ла ЛигиSport24.ru17:37«Барселона» сыграла вничью 0:0 в 1-м туре Ла Лиги в шестой раз в историиSports.ru17:18Показать ещёОценить