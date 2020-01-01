НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Soccer.ruSoccer.ru
«Барселона» не собирается продавать Артура
Sports.ru
  • Sports.ru
«Барселона» не планирует продавать полузащитника Артура. Каталонцы рассчитывают сохранить игрока в своем составе.В источнике
Подробнее о событии
alt

«Ювентус» не намерен продавать де Лигта. Им интересуются «Барса» и «МЮ»

Sports.ru 21:17
alt

«Барселона» не собирается продавать Артура

Soccer.ru 16:07 
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости